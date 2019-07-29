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Galatasaray, Luyindama transferini resmen açıkladı!

Galatasaray, geçen sezon satın alma opsiyonuyla kiralanan Christian Luyindama'nın transfer edildiğini KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar, Luyindama'nın bonservisi için Standard Liege'e 5 milyon Euro ödeyecek...

Spor / 29 Temmuz 2019 Pazartesi 20:28
Galatasaray, Luyindama transferini resmen açıkladı!

Galatasaray, geçen sezon satın alma opsiyonuyla kiralanan Christian Luyindama'nın transfer edildiğini KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar, Luyindama'nın bonservisi için Standard Liege'e 5 milyon Euro ödeyecek.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel Futbolcu Christian Luyindama Nekadio'nun Kulübü, S.A. Standard De Liege ile Şirketimiz arasındaki sözleşme gereği, net 5.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ile satın alma opsiyonu kullanılarak, oyuncunun Kulübümüze transferi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 1.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

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