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Fenerbahçe'nin Audi Cup kadrosu belli oldu

Almanya’da, Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham’ın katılacağı Audi Cup’ta mücadele edecek olan Fenerbahçe’nin turnuva kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Ersun Yanal, 26 oyuncusunu turnuva kadrosuna dahil etti.

Spor / 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:49
Fenerbahçe'nin Audi Cup kadrosu belli oldu

Yeni sezon öncesi Real Madrid, Tottenham ve Bayern Münih gibi devlerle Almanya’da düzenlenecek özel bir turnuvada boy gösterecek olan Fenerbahçe’de, turnuva kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Ersun Yanal; Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Isla, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Moses, Dirar, Alper Potuk, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muriqi, Frey, Allahyar ve Yusuf Mert Tunç’u turnuva kadrosuna dahil etti.

Yarın turnuvadaki ilk sınavına TSİ 21.30’da Bayern Münih karşısında çıkacak olan sarı-lacivertli ekip, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Almanya’ya hareket edecek.

Emre BelözoğluSabiha GökçenTeknik DirektörHasan Ali KaldırımBayern Münih


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