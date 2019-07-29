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Falcao transferinde flaş gelişme! 'Anlaşma sağlandı'

Galatasaray, Radamel Falcao ile üç yıllık anlaşma sağladı. Sözleşmenin sadece son detayları kaldı.

Spor / 29 Temmuz 2019 Pazartesi 20:07
Falcao transferinde flaş gelişme! 'Anlaşma sağlandı'

Galatasaraylıları Radamel Falcao konusunda heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Galatasaray'ın Radamel Falcao ile 3 yıllık anlaşma sağladığını, kontratın sadece son detaylarının görüşüldüğünü duyurdu. Falcao transferiyle eş zamanlı olarak bitmesi beklenen Monaco'nun Andre Silva transferinde, dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes, Fransız kulübün oyuncunun sakatlığı konusunda ikna etti.

Monaco, forvet alması durumunda Radamel Falcao'yu bonservis almadan gönderecek. Bu nedenle Galatasaray, Monaco'nun forvet transferinden gelecek habere yoğunlaşmış durumda. Andre Silva'nın Monaco'ya transferinden kısa süre sonra, Radamel Falcao'nun da Galatasaray'a transfer olması bekleniyor.

TEKLİFİ DOĞRULADI

Monaco'nun kampına katılan Radamel Falcao'nun transfer durumu Kolombiya basınının da gündeminde. Antena 2'de yayınlanan habere göre, golcü futbolcu geleceğiyle ilgili olarak bazı tekliflerin olduğunu doğrularken herhangi bir kulüp ismi vermekten kaçındı. Söz konusu haberde Galatasaray'ın Falcao'ya yıllık 5 milyon Euro önerdiği belirtildi.

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