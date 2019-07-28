Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray, Radja Nainggolan transferini bitiriyor!

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray'la ilgili İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Sarı Kırmızılılar'ın Inter tarafından satış listesine konulan Radja Nainggolan'ı kadrosuna katma şansının yüksek olduğu öne sürüldü.

Spor / 28 Temmuz 2019 Pazar 13:40
Galatasaray, Radja Nainggolan transferini bitiriyor!

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdüren Galatasaray'la ilgili İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Çizme'de yayım yapan Corriere dello Sport gazetesi, Sarı Kırmızılılar'ın Inter tarafından satış listesine konulan Radja Nainggolan'ı kadrosuna katmaya yakın olduğunu yazdı.

Haberde kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen 31 yaşındaki Belçikalı futbolcunun Çin'den gelen teklifleri reddettiği belirtilirken oyuncuyla en ciddi şekilde ilgilenen kulübünse Galatasaray olduğu öne sürüldü. Inter, geçtiğimiz yaz Roma'dan 38 milyon euro'ya transfer ettiği yıldız futbolcuyu geride kalan sezonda disiplinsiz davranışları nedeniyle bir süreliğine kadro dışı bırakmıştı.

Nainggolan, daha önce Roma'dan ayrılık süreciyle ilgili olarak Eleven Sports'a verdiği röportajda kulüp yönetiminin kendisini Türkiye'ye göndermek istediğini söylemişti.

AvrupaSarı KırmızılılarTürkiyeGalatasarayİtalyan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar