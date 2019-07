Beşiktaş, Avusturya’nın Saalfelden kasabasında yeni sezon hazırlıkları sürdürdü. İdman öncesi Beşiktaş’ın Alman file bekçisi Loris Karius açıklamalarda bulunarak, "Hedefimiz ligde şampiyonluk yaşamak. Avrupa’da da hedefimiz, geçen sezon gittiğimiz yerden daha ilerilere gitmek. Bu konuda kafamda bir tereddüt yok. İlk kamp dönemini Riva’da geçirdik. Yaklaşık 8 gün, bir tanışma ve alışma dönemiydi. Yeni sezona uygulamak adına burası da ikinci kamp olacak ve buradaki her gün önemli. Tamamen yeni bir teknik ekiple çalışıyoruz. Onların bizden beklentilerini anlamaya çalışıyoruz ve her dakikanın bizim için bir önemi var" dedi.



Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın kalecilerin geriden oyun kurmasını istediğini belirten Karius, "Geçen sezonun oyun planı içerisinde oyun kurma anlamında tabii ki böyle bir opsiyonunuz yoktu. Deyim yerindeyse bazen çok kolaya kaçarak oyun kurmaya çalışıyorduk. Şimdi farklı opsiyonlar var. Liverpool’da da aşağı yukarı aynı durum vardı geriden oyun kurma açısından, orada çok aktiftim. Bu da benim için iyi bir şey çünkü böylece takıma katkımı arttıracağımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"BUNUN MESELE HALİNE GELMESİNİ ANLAYAMAMIŞTIM"



Siyah-beyazlılardan milli takıma giden teknik direktör Şenol Güneş’in kendisi hakkında söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine ise 26 yaşındaki kaleci şunları kaydetti:



"Buna çok katılmıyorum. O benim için yeni bir motivasyon kaynağı olmamıştı. Oradaki dediğim şey; hocanın benimle direkt konuşmasını tercih ederdim. 10 aylık süreçte sadece bir kez konuşma yapmıştık. Doğru hatırlıyorsam 3-2 kazandığımız bir maçtı. Şu an bunu düşünmüyorum artık. Bunun mesele haline gelmesini anlayamamıştım. Şu an yeni bir dönem var ve buna odaklanıyorum.



Geçen sezon kendimi yalnız hissettiğimi söyleyemem. Ancak genel olarak çok sorunlu bir dönem ve zor zamanlar geçirdik. Bu da hiçbir futbolcuya iyi hissettirmiyor. Bazen bunlar oluyor, normaldir. Ancak o dönem geride kaldı, şimdi yeni bir dönem var. Geleceğim de benim burada, önümde 1 yıllık bir süreç var. Bu da futbolda 10 yıl gibi geçiyor. O yüzden şu an tek yapmak istediğim buraya verebileceğim katkıyı verebilmek. Bundan sonraki süreç bize ne olacağını gösterecek. Yeni sezonun ilk maçını heyecanla bekliyorum.Burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarımızla birlikte çok iyi işler gerçekleştireceğimi düşünüyorum ve ilk maçı da sabırsızlıkla bekliyorum."



