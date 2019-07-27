Hayatındaki tek renk kırmızı siyah

Çocukluğundan bu yana Eskişehirspor’un koyu bir taraftarı olan Mehmet Emin Çelebi, yıllardır sevdiği takımın renklerini üzerinde çıkarmıyor. Genellikle Eskişehirspor’un armasının olduğu tişört, forma ve eşofman giyen Çelebi, kullandığı bisikletini de aynı şekilde süsledi. Kullandığı kaskı ve bisikletine de gönül verdiği takımının amblemlerini yapıştıran fanatik taraftar, maçları da kaçırmıyor.



Eskişehirspor sevgisinin çocukluğundan bu yana var olduğunu ifade eden Mehmet Emin Çelebi, “Ben kendimiz bildim bileli bu takımın sevdalısıyım. Bize Eskişehirspor sevdasını büyüklerimiz zamanında aktardı. Biz de o sevgi ile büyüdük. Bundan dolayı ben alışveriş yaparken Eskişehirspor’un ambleminin olmadığı ürünleri tercih etmiyorum. Normal kıyafetlerim de var, ancak içimden giymek gelmiyor. Çok zor kaldığım zamanlarda ancak giyiyorum. Kullandığım bisiklete de Eskişehirspor amblemi ile donattım. Her maçına giderim. Gidemediğim zaman çok üzülüyorum. Elimden geldiğince de takımıma destek veriyorum. En kısa zamanda süper lig de inşallah takımımızı görürüz” dedi.



