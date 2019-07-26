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Yüzmede iki dünya rekoru

Dünya Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 100 metre kelebek ve kadınlar 200 metre sırtüstü yarı finallerinde iki dünya rekoru kırıldı.

Spor / 26 Temmuz 2019 Cuma 15:15
Yüzmede iki dünya rekoru

2019 Dünya Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 100 metre kelebek ve kadınlar 200 metre sırtüstü yarı finallerinde iki dünya rekoru kırıldı.

Güney Kore'nin Gwangju kentinde devam eden şampiyonada, erkekler 100 metre kelebekte yarışan ABD'li sporcu Caeleb Dressel, yarı finalde 49.50'lik derecesiyle Michael Phelps'in 10 yıllık rekorunu kırdı.

2009 Dünya Şampiyonası'nda 49.82 ile altın madalyaya uzanan Phelps, rekoru elinde bulunduruyordu.

Kadınlar 200 metre sırtüstü yarı finalinde de 17 yaşındaki ABD'li Regan Smith, 2.03.35'lik derecesiyle Missy Franklin'in 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'ndaki 2.04.06'lık rekorunu geride bıraktı.

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