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Trabzonspor'da gündem golcü transferi!

Transfer döneminde oldukça hareketli bir dönem geçiren Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni bir golcü transfer etmek isteyen bordo mavili ekip Liverpool'un yıldızı İngiliz forvet Daniel Sturridge'i renklerine bağlamak için girişimlere başladı.

Spor / 26 Temmuz 2019 Cuma 10:41
Trabzonspor'da gündem golcü transferi!

Hugo Rodallega'nın takımdan ayrılmasının ardından bu bölgeyi daha kaliteli bir golcü ile doldurmak isteyen Trabzonspor, sezonun sona ermesinin ardından çalışmalarına başlamıştı.

Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, en doğru transferi yapabilmek adına görüşmelerde aceleci davranmamış ve sağlam adımlar atmaya çalışmıştı. Bu nedenle de beklenen golcü transferi hemen gerçekleşmedi. Yönetim ise taraftarın beklediğine değecek bir plan hazırladı.

Patrik Schick'te rakipler büyük

Bony, Keseru ve Terodde gibi isimler için bastıran Karadeniz devi, Roma forması giyen Patrik Schick'e yöneldi. Ancak Çek oyuncunun transferi kolay gözükmüyor. Alman devi Dortmund ve Schalke 23 yaşındaki golcüyü istiyor.

Adebayor tamam gibi

Trabzonspor'un transferine en yakın olduğu isim ise Emmanuel Adebayor... Başakşehir ile sözleşme yenilemeyen ve bonservisini eline alan Togolu golcünün, Bordo-Mavililer'in 1.5 milyon Euro'ya yakın teklifini kabul ettiği öğrenildi.

Sturridge için görüşmeler başladı

Trabzonspor, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen İngiliz forvet Daniel Sturridge'i renklerine bağlamak için girişimlere başladı. Oyunclarına yapacağı maaş ödemesi için 100 milyon TL tutarında bir bütçesi olan bordo mavili kulüp yıldız oyuncu ile yaptığı görüşmelerde, sözleşmeye opsiyonlar ekleyerek bu sorunu aşma planını öne çıkarıyor.

Liverpool'un 2013'ün Ocak ayında 15 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği Sturridge, İngiliz ekibiyle çıktığı 160 resmi maçta 68 gol atıp 26 gol attı.

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