Mesut Özil'e saldırının detayları

Futbol hayatını İngiltere'nin Arsenal takımında sürdüren Mesut Özil, dün akşam Londra'da bıçaklı saldırıya uğradı. 30 yaşındaki futbolcu, olay sırasında yanında olan takım arkadaşı Sead Kolasinac'ın büyük çabaları sayesinde saldırıyı yara almadan atlattı.



HIRSIZLAR UZUN SÜRE TAKİP ETTİ



Mesut Özil'e saldıranların, Londra'da birçok olaya karışmış motorsikletli hırsızlar olduğu ortaya çıktı. Motorlarıyla lükse araçları takip eden hırsızlar, Türk asıllı Alman yıldıza da aynı yöntemle yaklaştı.



Yaklaşık 1.5 kilometre takip edilen Mesut, olayın farkına varınca aracının hızını artırıp, yakınlardaki bir Türk restorana doğru arabasını sürdü. Aracını durduran Mesut, bu esnada bıçaklı saldırıyı uğradı ancak takım arkadaşı Sead Kolasinac hırsızlara karşı geldi ve uzaklaştırdı.







Arabasına binen Mesut Özil, kısa süre gittikten sonra Türk restoranı görünce aracını durdurup restorana sığındı. Restoranda çalışanlar Mesut'u ve Kolasinac'ı hırsızlara karşı korudu.



Olay yerine gelen polis soruşturma başlatırken, henüz hırsızlara dair net bir açıklama yapılmadı.



Polisin konuştuğu gördü tanıkları, Mesut'un arabasını yolun ortasında kapısı açık bir şekilde bırakıp restorana doğru koştuğunu ifade etti.







