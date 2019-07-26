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Jordan Theodore Beşiktaş'ta

Beşiktaş Sompo Sigorta, ABD’li basketbolcu Jordan Theodore ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor / 26 Temmuz 2019 Cuma 14:18
Jordan Theodore Beşiktaş'ta

2019-2020 basketbol sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, oyun kurucu pozisyonuna başarılı basketbolcu Jordan Theodore’u transfer etti. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Theodore ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Yunanistan ekibi AEK’nın forması giydi.

ABD’li basketbolcu, AEK ile 20 lig maçında 8.6 sayı, 3.9 asist ve 2.3 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Başarılı oyuncu Şampiyonlar Ligi’nde ise 9.4 sayı ve 4.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Jordan Theodore Türkiye’de ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi, İçel BŞB ve Banvit’te forma giydi.

Büyükşehir BelediyesiAntalyaYunanistanBeşiktaşBasketbol


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