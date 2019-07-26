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Fenerbahçe Beko ayrılığı açıkladı!

Fenerbahçe Beko yaptığı resmi açıklamayla Nicolo Melli'nin NBA ekibi New Orleans Pelicans'a transfer olduğunu duyurdu.

Spor / 26 Temmuz 2019 Cuma 13:37
Fenerbahçe Beko ayrılığı açıkladı!

F.Bahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Beko formasını iki sezon boyunca terleten ve bu süreçte takımımızın en önemli parçalarından biri olan Nicolo Melli, kariyerine NBA’in New Orleans Pelicans takımında devam edecektir.

Bugüne dek mücadele ettiğimiz tüm kulvarlarda çubuklu formamıza büyük bir özveriyle hizmet eden ve bugünden itibaren Fenerbahçe ismini NBA’de temsil eden oyuncular arasına katılan Nicolo Melli’ye, kariyerinin yeni döneminde sonsuz

FenerbahçeNew Orleans


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