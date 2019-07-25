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Mesut Özil'e bıçaklı saldırı girişimi

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil ve takım arkadaşı Kolosinac'a Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı bir adam saldırı girişiminde bulundu. İki oyuncu da olayı yara almadan atlattı.

Spor / 25 Temmuz 2019 Perşembe 22:47
Mesut Özil'e bıçaklı saldırı girişimi
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Daily Mail'de yer alan habere göre, Mesut Özil'e Londra'da bir restoran çıkışında eli bıçaklı bir adam saldırı girişiminde bulundu.

Yıldız futbolcu bu akşam Kuzey Londra'da bıçaklı saldırganlarca soygun girişimine uğradı. Arabada bulunan takım arkadaşı Kolasinac saldırganların peşinden koşarken, Mesut Özil Türk restaurantı Likya'ya kaçarak sığındı.

İki oyuncu da olayı yara almadan atlattı.

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