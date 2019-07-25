Jimmy Durmaz'dan taraftarı heyecanlandıran açıklama!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da Jimmy Durmaz, transfer sürecini ve kamp çalışmalarını anlattı. Durmaz ayrıca, Zlatan ile konuştuğunu ve ona Galatasaray'ı anlattığını belirtti.



TRT Spor'a konuşan Jimmy Durmaz, Zlatan Ibrahimovic'e Galatasaray'ı anlattığını söyledi.



'TEKLİF FATİH HOCADAN GELDİ'



Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu ifade eden Durmaz, 'Buraya gelirken Türkiye'deki en büyük kulübe geleceğini düşünerek tercih yaptım. Fatih Hoca'dan teklif geldiğini görünce de seçimimi direkt yaptım. Onun gibi biri sizi isteyince çok düşünecek bir şeyiniz olmaz.' dedi



'BARTALI BİZİ İYİ HAZIRLIYOR'



Takım kondisyoneri Bartali'nin takımı iyi hazırladığını söyleyen İsveçli futbolcu, 'Bartali bizi iyi hazırlıyor. Çok fazla koşuyoruz, sıkı çalışmalar yapıyoruz. Kaslarımızı, bacaklarımızı iyi bir şekilde lige hazırlıyor.' diye konuştu.



'IBRAHIMOVIC'E G.SARAY'I ANLATTIM'



Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Zlatan İbrahimovic'e Galatasaray'ı anlattığını söyleyen Jimmy Durmaz, 'İbrahimovic, şu anda Los Angeles Galaxy'de son sezonunu geçiriyor. İbrahimovic'e Galatasaray'ın büyüklüğünü anlattım ve üzerinde biraz baskı kurdum. İnşallah Galatasaray'a gelir ve burada harika işler yapar. Bu yaşında bile müthiş şeyler yapıyor.' diyerek taraftarları heyecanlandırdı.





