İngilizler yazdı. Galatasaray'ın hedefi...

Ada basını Galatasaray’ın istediği Wanyama’nın kulübünde kalma ihtimalinin arttığını öne sürdü. Bu gelişme üzerine Sarı-Kırmızılılar’ın Everton’lı Schneiderlin için teklif yaptığı iddia edildi. Bu transferde Cenk Tosun’un da aracılık yaptığı vurgulandı.
Galatasaray'da ön libero arayışları sürerken Morgan Schneiderlin'in ismi daha güçlü telaffuz edilmeye başlandı. İngiliz gazeteleri Sarı-Kırmızılı kulübün listede yer alan Wanyama'nın takımıyla anlaşmaya yakın olması nedeniyle bu oyuncuyu 2. plana ittiğini yazdı.
KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK
Haberde G.Saray'ın ilk hedefinin Everton'da forma giyen Morgan Schneiderlin olduğu vurgulanırken, "29 yaşındaki oyuncu için Everton'a kiralama teklifi yapılacak" dendi.
CENK TOSUN DEVREYE GİRDİ
Everton'da 3 sezondur forma giyen Fransız futbolcu için takım arkadaşı Cenk Tosun'un da devrede olduğu vurgulanarak bu transferin bitme ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.
G.SARAY'A SICAK BAKIYOR
İngiliz kulübünde geçtiğimiz sezon 16 resmi karşılaşmada oynayan Fransız oyuncunun G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nde yer alması nedeniyle çok sıcak baktığı da iddialar arasında.
MORGAN SCHNEİDERLİN
Futbol hayatına Strasbourg'da başlayan Fransız futbolcu sırasıyla Southampton, Manchester United ve Everton'da oynadı.
2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Everton'la 2 yıl daha sözleşmesi olan Fransız futbolcu geçtiğimiz sezon 16 resmi maçta oynadı.