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Fenerbahçe bombayı patlattı!

Fenerbahçe St. Etienne forması giyen Yann M'Vila'nın transferi için oyuncunun kulübüyle pazarlık halinde.

Spor / 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:31
Fenerbahçe bombayı patlattı!

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla başlayan Fenerbahçe, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriç, Murat Sağlam ve Allahyar'ı kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın bir de 6 numara transfer etmek istediği biliniyordu.

Bu doğrultuda Marsilya forması giyen Gustavo ile görüşmeler yapan yönetim bu transferden vazgeçti.

Yine teknik direktör Yanal'ın istekleri doğrultusunda Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli rotasını yine Fransa'ya çevirdi.

Comolli, St. Etienne forması giyen Yann M'Vila'nın transferi için oyuncunun kulübüyle pazarlık halinde.

Yanal'ın çok istediği Fransız orta saha için yönetim resmi teklifte bulundu. Yıldız oyuncu sarı lacivertli kulüpte forma giymeye sıcak bakıyor.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu Yann M'Vila geçtiğimiz sezon Fransa'da St. Etienne formasıyla 40 maça çıktı ve 1 asiste imza attı.




Teknik DirektörFransaFenerbahçeMarsilyaErsun Yanal


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