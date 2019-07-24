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Galatasaray'dan Falcao'ya çılgın teklif!

Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray, dünyaca ünlü golcü Falcao için kesenin ağzını açtı. Yıldız futbolcuya yıllık 4,5 milyon euro maaş ve bonuslar şeklinde bir teklifte bulunulduğu öğrenildi.

Spor / 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:08
Galatasaray'dan Falcao'ya çılgın teklif!

Monaco'da 7,8 milyon euro maaşı olan 33 yaşındaki forvete 4,5 milyon euro maaş önerildi. Ancak bonuslarla bu rakam 6.5 milyon euroya kadar çıkabilecek.



ÇILGIN BONUSLAR

Lig şampiyonluğu için 500 bin euro, Şampiyonlar Ligi'nde 2. tur için 500 bin euro, çeyrek final için 1 milyon euro bonus teklif edildi. Şu anda Falcao ile masada olan menajer Ahmet Bulut pazarlıkları kıran kırana sürdürüyor. Kolombiyalı yıldızın 1 haftaya kadar kesin bir yanıt vermesi bekleniyor.

Kolombiyalı golcü geçtiğimiz sezon, Monaco formasıyla bu sezon ligde 33 maça çıkarken 15 gol atıp, 2 asist yaptı.

BonusEuroMonacoAhmet BulutÇeyrek Final


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