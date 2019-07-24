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Galatasaray'da Diagne şoku!

Forvet hattına takviye yapmayı düşünen Galatasaray için Falcao ve Samatta isimleri geçiyor. Sarı kırmızılı ekipte golcü transferi için Diagne'nin satılması bekliyor. Diagne'nin satışından 15 milyon euro bekleniyordu ancak oyuncuya gelen en yüksek teklifin 9,5 milyon euro olduğu iddia edildi.

Spor / 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:45
Galatasaray'da Diagne şoku!

Emre Mor ve Deniz Türüç'ü kadrosuna katmayı ayrıca 6 numara ve forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Finansal Fair Play (FFP) nedeniyle transfer için oyuncu satmak zorunda.

Sabah'ta yer alan habere göre; Sarı kırmızılılar, bu konuda da umutlarını Mbaye Diagne'ye bağladı. Ancak 15 milyon euro bonservis geliri beklenen Senegalli golcü, söz konusu rakamın çok uzağında kaldı.



AFRİKA KUPASI'NDA DEĞERİ DÜŞTÜ

En kötü ihtimalle oyuncuyu aldığı fiyat olan 13 milyon euroya satmayı planlayan Cimbom, Diagne'nin Afrika Kupası'nı boş geçmesi nedeniyle bu hedefine de ulaşamadı. Tam yetki verilen menajer William D'Avila, şu ana kadar Suudi Arabistan'dan 9,5 milyon euroluk teklif getirebildi.

Gol kralı forvetinden zarar etmek istemeyen sarı-kırmızılılar, pazarlıklarda 13 milyon euroyu şart koşuyor ve Diagne transferinde süreç uzuyor.

CimbomEmre MorAfrikaGalatasaraySuudi Arabistan


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