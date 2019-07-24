Elif Elmas ilk maçına çıktı

Fenerbahçe'nin rekor transfer bedeli ile İtalya'nın önde gelen kulüplerinden Napoli'ye sattığı Eljif Elmas, resmi sözleşmesine imza atmasının hemen ardından ayağının tozu ile ilk maçına da çıktı.



Makedon futbolcu, Napoli'nin Cremonese ile oynadığı hazırlık maçı kadrosunda forma şansı buldu.



12 NUMARALI FORMA



Napoli, Cremonese takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Gollü geçen maçta Napoli ile Cremonese 3-3 berabere kaldı.



Eljif Elmas Napoli ile ilk maçına çıktı. Sahaya alkışlar eşliğinde çıkan genç futbolcu, ayağına her top geldiği anda büyük bir destek ile karşılaştı.



Genç yetenek oyuna 69.dakikada dahil oldu. Elmas sahada 12 numaralı forma mücadele etti. 12 numara, Fenerbahçe'nin taraftar numarası olarak da biliniyor