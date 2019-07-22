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Ziya Alkurt ilk golünü attı

İstikbal Mobilya Kayserispor’un yeni transferi Ziya Alkurt, Sarı-Kırmızlı forma altında ilk golünü attı.

Spor / 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:36
Ziya Alkurt ilk golünü attı

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Ziya Alkurt’un performansı dikkat çekiyor. Geçen sezon Denizlispor’da şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Ziya Alkurt, yeni takımında da performansını üst düzeyde tutuyor.

İspanya ekibi SD Eibar karşısında sahaya ilk onbirde başlayan Ziya Alkurt, Sarı-Kırmızılı forma ile ilk golünü attı. Deniz Türüç’ün ortasında kafa vuruşu ile attığı gol sonrası büyük sevinç yaşayan Ziya, yeni sezonda rekabete hazır olduğunu gösterdi.

İstikbal MobilyaForma


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