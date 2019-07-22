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Trabzonspor ve Malatyaspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor'un rakiplerii belli oldu.

Spor / 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:15
Trabzonspor ve Malatyaspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor'un rakiplerii belli oldu.

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Süper Ligi beşinci sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan Yeni Malatyaspor'un 2. ön eleme turundaki rakibi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Malatya ekibinin turu atlaması durumunda 3. ön eleme turundaki rakibi de belirlendi.

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turundaki rakibi Olimpija'yı elemesi durumunda 3'üncü ön eleme turunda Connah's Quay Nomads - Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan Trabzonspor ise Çekya ekibi Sparta Prag'la karşı karşıya gelecek. Milli futbolcu Semih Kaya, Sparta Prag forması giyiyor.

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