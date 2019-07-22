Beyaz Gazete Ana Sayfa

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Medipol Başakşehir’in, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’ndaki rakibi Viktoria Plzen-Olympiakos eşleşmesinin galibi olacak.

Spor / 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:24
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Video için tıklayın

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekilişiyle belirlendi. Şampiyonlar Ligi'ne, Lig Yolu'ndan katılacak olan Medipol Başakşehir'in bu turdaki rakibi Viktoria Plzen-Olympiakos eşleşmesinin galibi olacak.

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları ise 13 Ağustos'ta oynanacak.

Medipol Başakşehirİsviçre


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar