Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

Galatasaray, 2019-2020 sezonu öncesi Avusturya’nın Seefeld kasabasında hazırlıklarına devam ediyor. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise iki gruba ayrılan sarı-kırmızılar maç yaptı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.



Taraftara açık gerçekleştirilen antrenman sonrasında taraftarlar, futbolcular ile fotoğraf çektirdi.