Elif Elmas veda etti

Fenerbahçe'nin 2 sene önce 180 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Elif Elmas, ortaya koyduğu futbolla dev takımların dikkatini çekmişti.



Bu takımlardan biri olan Napoli ile pazarlık masasına oturan sarı-lacivertli yönetim, genç futbolcunun transferi konusunda İtalyan ekibiyle el sıkıştı.



HAFTAYA İTALYA'DA



Avusturya'da yapılacak olan kamp kadrosuna dahil edilmeyen 19 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki hafta İtalya'ya gideceği öğrenildi.



Kanarya'nın bu transferden 16 milyon euro kazanması bekleniyor.



VEDA ETTİ



Öte yandan Elif, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli kulübe resmen veda etti.





