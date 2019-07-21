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Beşiktaş Riva'daki son antrenmanını yaptı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 8 Temmuz’dan bu yana Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bu sabah Riva’daki son antrenmanını yaptı. Akşam hazırlık maçı yapacak olan siyah-beyazlılar, 2 günlük iznin ardından Avusturya’ya gidecek.

Spor / 21 Temmuz 2019 Pazar 13:14
Beşiktaş Riva'daki son antrenmanını yaptı

Yeni sezon öncesinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanan ve 8 Temmuz tarihinden bu yana hazırlıklarını burada sürdüren Beşiktaş, bu sabah 1. etap kamp çalışmalarındaki son antrenmanını gerçekleştirdi. Bu akşam Riva’da saat 18.30’da Kocaelispor’la hazırlık maçı yapacak olan Beşiktaş, daha sonra 2 gün izin yapacak ve çarşamba günü, 2. etap hazırlıkları için Avusturya’nın Saalfelden bölgesine giderek 4 Ağustos’a kadar burada kampa girecek. Riva’da basına kapalı olarak antrenman yapan futbolcular, Abdullah Avcı yönetiminde 1,5 saat çalıştı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma, ısınma koşuları, istasyon ve streching çalışması ile başladı.

Denge, kuvvet, koordinasyon ve 5’e 2 top kapma idmanıyla devam eden antrenman, taktik program ve şut çalışmasıyla son buldu.

Hasan DoğanRivaHazırlık MaçıBeşiktaşAbdullah Avcı


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