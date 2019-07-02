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Kayserispor topbaşı yapıyor

İstikbal Mobilya Kayserispor 2019-2020 sezonu için 5 Temmuz’da topbaşı yapacak.

Spor / 02 Temmuz 2019 Salı 09:14
Kayserispor topbaşı yapıyor

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni sezon öncesi geri sayım başladı.

Sarı Kırmızılılar, yeni sezon için 5 Temmuz 2019 Cuma günü Kadir Has Tesisler'inde bir araya gelecek ve 2019-2020 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde toplanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor 2 hafta Kayseri'de çalıştıktan sonra 16 Temmuz'da yurt dışı kampı için Avusturya'ya gidecek.

İstikbal MobilyaSarı KırmızılılarYurt DışıSpor Toto Süper LigHikmet Karaman


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