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Galatasaray Jimmy Durmaz ve Şener'i KAP'a bildirdi

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Spor / 02 Temmuz 2019 Salı 21:56
Galatasaray Jimmy Durmaz ve Şener'i KAP'a bildirdi

Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık, Jimmy Durmaz ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Profesyonel futbolcu Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti. 2020-2021 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti."

"Profesyonel futbolcu Jakup Jimmy Durmaz ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti. 2020-2021 sezonu için net 7.000.000 sabit transfer ücreti. 2021-2022 sezonu için net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti."

Kamuyu Aydınlatma PlatformuGalatasaray


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