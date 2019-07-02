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Deniz Türüç'ten transfer açıklaması

İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç, transferi ile ilgili açıklama yaptı.

Spor / 02 Temmuz 2019 Salı 09:18
Deniz Türüç'ten transfer açıklaması

Ailesi ile birlikte tatilde olan kaptan Deniz Türüç’ün yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği ise merak konusu oldu. Hem Avrupa’dan hem de Türkiye’den birçok takımdan teklifler alan ancak ciddi bir alıcısı olmayan Deniz Türüç takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Sarı-Kırmızılı takım ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve 10 Milyon Euro bonservis bedeli belirlenen Deniz Türüç, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamaya yayımladı. Deniz “İstikbal Mobilya Kayserispor’da 4 yıl boyunca futbol oynadım. Kulübüm bana çok şey kattı. Ben de elimden geleni her zaman vermeye çalıştım. 1 yıl daha sözleşmem var. Avrupa’dan ve Türkiye’den gelen teklifler hem beni hem de Kayserispor’u mutlu ettiği takdirde oturup konuşulur. Bunun haricinde daha önce de açıkladığım gibi kaptan olduğum takımda forma giymekten çok mutluyum. Başkanım ve menajerim de konuya hakim ve ona göre davranıyorlar. Kayseri’de mutsuz olduğum söylentileri başta olmak üzere açıklamam dışında tüm haberler asılsızdır” dedi.

Sosyal MedyaEuroFormaMobilya


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