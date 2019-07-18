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Galatasaray'dan transfer açıklaması

Galatasaray, Bursaspor'dan ayrılan 23 yaşındaki kaleci Okan Kocuk ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Okan'a 3 milyon TL imza parası ödeneceği ve 4 yıl için toplamda 12 milyon 250 bin TL'lik garanti ücret verileceği açıklandı.

Spor / 18 Temmuz 2019 Perşembe 21:05
Galatasaray'dan transfer açıklaması

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Galatasaray, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Bursaspor ile yollarını ayıran Okan Kocuk ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.



Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 'Profesyonel Futbolcu Okan Kocuk ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020 sezonu için net 2.500.000 TL sabit transfer ücreti, 2020-2021 sezonu için net 2.750.000 TL sabit transfer ücreti , 2021-2022 sezonu için net 3.250.000 TL sabit transfer ücreti , 2022-2023 sezonu için net 3.750.000 TL sabit transfer ücreti... Ayrıca Şirketimiz bu dönem içerisinde futbolcuya imza parası olarak net 3.000.000 TL ödeyecektir' denildi.

Kamuyu Aydınlatma PlatformuBursasporAvusturyaGalatasaray


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