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Beşiktaş taktik çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor / 18 Temmuz 2019 Perşembe 12:50
Beşiktaş taktik çalıştı

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan siyah-beyazlıların antrenmanı, dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı.

İdman, pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve şut çalışması ile tamamlandı.

Antrenmana izinli olan Gary Medel ile Rıdvan Yılmaz katılmadı. Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson ise takımdan ayrı sahada koşu çalışması yaptı.

Beşiktaş, kamp çalışmalarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Teknik DirektörAtiba HutchinsonBurak YılmazGary Medel


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