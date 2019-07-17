Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu fikstür kura çekimi gerçekleşti. Bu sezon ligin ilk derbisi 6. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine göre sezonun ilk haftasının programı şöyle:
Sivasspor - Beşiktaş
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
Kasımpaşa - Trabzonspor
İstikbal Mobilya Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor
Konyaspor - MKE Ankaragücü
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
DERBİ TARİHLERİ
Sezonun 3. haftasında Fenerbahçe-Trabzonspor, 6. hafta Trabzonspor-Beşiktaş ve Galatasaray-Fenerbahçe, 9. hafta Beşiktaş-Galatasaray, 13. hafta Trabzonspor - Galatasaray ve 16. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri oynanacak.
Planlamaya göre Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, 16, 17, 18 ve 19 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 29 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 17 Ocak 2020'de başlayacağı sezon, 17 Mayıs 2020'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.