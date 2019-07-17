TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine göre sezonun ilk haftasının programı şöyle:



Sivasspor - Beşiktaş

Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep

Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir

Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor

Kasımpaşa - Trabzonspor

İstikbal Mobilya Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor

Konyaspor - MKE Ankaragücü

Yukatel Denizlispor - Galatasaray







DERBİ TARİHLERİ



Sezonun 3. haftasında Fenerbahçe-Trabzonspor, 6. hafta Trabzonspor-Beşiktaş ve Galatasaray-Fenerbahçe, 9. hafta Beşiktaş-Galatasaray, 13. hafta Trabzonspor - Galatasaray ve 16. hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri oynanacak.



Planlamaya göre Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, 16, 17, 18 ve 19 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 29 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarısının 17 Ocak 2020'de başlayacağı sezon, 17 Mayıs 2020'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

