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Michael Seri Galatasaray için geliyor!

Galatasaray'da son dakika gelişmesi! Tuttomercato, Jean Michael Seri'nin Galatasaray'a transfer olmak için birkaç gün içerisinde İstanbul'a gideceğini duyurdu...

Spor / 16 Temmuz 2019 Salı 21:17
Michael Seri Galatasaray için geliyor!

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Jean Michael Seri'nin, İtalyan ekibi Milan ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamadığı ve yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği ifade edildi.

Tuttomercato, Galatasaray'ın Jean Michael Seri'nin transferini bitirdiğini ve oyuncunun perşembeye kadar İstanbul'a gelerek sarı kırmızılı formayı giymeye hazır olduğunu yazdı. Habere göre; Milan ile bir görüşme gerçekleştiren Seri cephesi bu görüşmelerden sonuç alamadı. Galatasaray'ın son 24 saat içerisinde bu transfer için ciddi adımlar atmasıyla 27 yaşındaki oyuncu kararını netleştirdi.

FERNANDO'NUN YERİNE GELİYOR

Fernando Reges'i 4.5 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibi Sevilla'ya gönderen Galatasaray, orta sahasındaki boşluğu Fildişili oyuncu Jean Michael Seri ile doldurmayı planlıyor. Jean Michael Seri, geçtiğimiz sezon Fulham formasıyla ligde oynadığı 32 maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı. Fildişi Sahilli futbolcunun Fulham'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

FulhamMilanSevillaGalatasarayİtalyan


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