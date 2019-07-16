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Kayserispor'da Üzücü Sakatlık

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Kayseri’deki son idmanında üzücü bir sakatlık yaşandı.

Spor / 16 Temmuz 2019 Salı 10:21
Kayserispor'da Üzücü Sakatlık

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunun ilk etap kamp çalışmalarını Kayseri’de gerçekleştiren İstikbal Mobilya Kayserispor’un çift kale maçında yeni transfer kaleci Eray İşcan ile forvet futbolcusu Artem Kravets sakatlandı.

Kadir Has Tesisleri’nde kampın son çalışmasını gerçekleştiren sarı kırmızılı takımda oynanan çift kale maçında kaleci Eray ile forvet futbolcusu Artem Kravets çarpıştı. Artem Kravets, omzuna buz tedavisini uygulandıktan sonra MR çekimi için hastaneye gönderilirken kaleci Eray da, idman sahasını sedye ile terk ederek MR için hastaneye götürüldü.

System Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR sonucuna göre tedaviye başlanacak.

İstikbal MobilyaSpor Toto Süper Lig


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