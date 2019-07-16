Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor / 16 Temmuz 2019 Salı 13:01
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan idmanda milli takımlarında yer aldıkları için takıma geç katılan futbolcular Hasan Ali Kaldırım, Eljif Elmas ve Miha Zach ile yeni transferler Vedat Muriqi ve Garry Rodrigues de yer aldı.

U19 Takımı oyuncularının da yer aldığı antrenman saat 10.00'da koşu, ısıma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek.

Teknik DirektörHasan Ali KaldırımCan Bartu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar