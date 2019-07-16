Elif Elmas Napoli'de! Başkan transferi resmen açıkladı

Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis, İtalyan basınına yaptığı açıklamada 'Eljif Elmas transferi büyük ölçüde tamamlandı. Geriye sadece küçük detaylar kaldı. Bu hafta içinde bitecek ve sonra açıklayacağız' dedi.



İtalyan ekibi Napoli'nin talip olduğu 19 yaşındaki Makedon yıldız için bonusların da katılımı ile 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



Rekor Sow'da



Sarı-Lacivertli kulüp tarihinde bugüne kadarki en yüksek transfer geliri Mousa Sow'dan elde edildi. Senegalli oyuncu 2012'de Al Ahli'ye 16 milyon euro bedelle transfer olmuştu.