Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'ın düdüğü asıldı

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı.



Üst Klasman hakem sayısını 43’e çıkaran MHK, Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar’a ise bu listede yer vermedi.



2019-2020 sezonunda Üst Klasman hakem ve yardımcı hakem listeleri şöyle:



Üst Klasman Hakem



Caner Ak - Adana



Zorbay Küçük - Adana



Özgüç Türkalp - Ankara



Serkan Tokat -Ankara



Ali Palabıyık -Ankara



Yaşar Kemal Uğurlu - Ankara



Kadir Sağlam - Ankara



Erkan Özdamar - Ankara



Mustafa Öğretmenoğlu - Antalya



Burak Şeker - Antalya



Murat Erdoğan - Antalya



Sarper Barış Saka - Antalya



Bahattin Şimşek - Aydın



Arda Kardeşler - Bursa



Cihan Aydın - Bursa



Ali Şansalan - Çanakkale



Ümit Öztürk - Denizli



Özgür Yankaya - Edirne



Suat Arslanboğa - Eskişehir



Turgut Doman - Eskişehir



Fırat Aydınus - İstanbul



Cüneyt Çakır - İstanbul



Mete Kalkavan - İstanbul



Hüseyin Göçek - İstanbul



Volkan Bayarslan - İstanbul



Emre Malok - İstanbul



Onur Özütoprak - İstanbul



Tugay Kaan Numanoğlu - İstanbul



Mert Güzenge - İstanbul



Hakan Ceylan - İzmir



Halis Özkahya - İzmir



Alper Ulusoy - İzmir



Kutluhan Bilgiç - İzmir



Halil Umut Meler - İzmir



Yiğit Arslan - İzmir



Direnç Tonusluoğlu - İzmir



Abdulkadir Bitigen - Kayseri



Alper Çetin - Kocaeli



Koray Gençerler - Manisa



Atilla Karaoğlan - Sakarya



Bülent Birincioğlu - Trabzon



Ramazan Keleş - Trabzon



Yasin Kol - Trabzon



Üst Klasman Yardımcı Hakem



Furkan Ürün - Adana



Anıl Usta - Ankara



Asım Yusuf Öz - Ankara



Erdinç Sezertam - Ankara



Mehmet Cem Satman - Ankara



Mustafa Sönmez - Ankara



Önder Yılmaz - Ankara



Serkan Çimen - Ankara



Serkan Olguncan - Ankara



Utku Tunavelioğlu - Ankara



Ali Can Alp - Antalya



Gökhan Barcın - Antalya



Murat Ergin Gözütok - Antalya



Seyfettin Ünal - Antalya



Kamil Çetin - Aydın



Bilal Gölen - Balıkesir



Ali Saygın Ögel - Bursa



Hakan Yemişken - Bursa



Kemal Elmas - Bursa



Osman Gökhan Bilir - Denizli



Emrah Ünal - Düzce



Ali Tuna - Erzincan



İsmail Şencan - Eskişehir



Ömer Tevfik Özkoç - G.Antep



Mehmet Cem Hanoğlu - Hatay



Aleks Taşcıoğlu - İstanbul



Alpaslan Dedeş - İstanbul



Bahattin Duran - İstanbul



Bahtiyar Birinci - İstanbul



Candaş Elbil - İstanbul



Cemal Bingül - İstanbul



Ceyhun Sesigüzel - İstanbul



Deniz Caner Özaral - İstanbul



Erdem Bayık - İstanbul



Erkan Akbulut - İstanbul



Esat Sancaktar - İstanbul



Hasan Hüseyin Tetik - İstanbul



Kemal Mavi - İstanbul



Kemal Yılmaz - İstanbul



Kerem Ersoy - İstanbul



Mehmet Emin Tuğral - İstanbul



Mehmet Kapluhan - İstanbul



Mehmet Salih Mazlum - İstanbul



Mehmet Yıldırım - İstanbul



Murat Altan - İstanbul



Oğuz Kağan Çalışır - İstanbul



Orkun Aktaş - İstanbul



Serkan Ok - İstanbul



Süleyman Özay - İstanbul



Tarık Ongun - İstanbul



Yusuf Bozdoğan - İstanbul



Baran Eraslan - İzmir



Bersan Duran - İzmir



Cevdet Kömürcüoğlu - İzmir



Gökmen Baltacı - İzmir



Hüseyin Aylak - İzmir



Hüsnü Emre Çelimli - İzmir



İbrahim Bozbey - İzmir



İlker Takpak - İzmir



Mustafa Emre Eyisoy - İzmir



Sezgin Çınar - İzmir



Oğuz Terzi - Kastamonu



Mustafa Savranlar - Kayseri



Cem Özbay - Kocaeli



Ata Yıldırım - Malatya



İbrahim Çağlar Uyarcan - Manisa



Volkan Ahmet Narinç - Manisa



Gökhan Memişoğlu - Muğla



Hakan Karabalcık - Muğla



Cemal Alpay - Ordu



Samet Çavuş - Ordu



Uygar Bebek - Ordu



Mehmet Kısal - Rize



Selahattin Altay - Rize



Samet Çiçek - Samsun



Mehmet Şahan Yılmaz - Ş.Urfa



Mehmet Ali Akkor - Tekirdağ



Abdullah Bora Özkara - Trabzon



Burak Cansız - Trabzon



Cemil Tunç - Trabzon



Mehmet Metin - Trabzon



Muhammet Yumak - Trabzon



Murat Şener - Trabzon



Özgür Ertem - Trabzon



Serdar Diyadin - Trabzon



Deniz Turgut - Uşak