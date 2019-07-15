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Kjaer'in Fenerbahçe'den istediği maaş

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Simon Kjaer, sarı-lacivertli ekipten yıllık 4 milyon euro maaş istedi.

Spor / 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:56
Kjaer'in Fenerbahçe'den istediği maaş

Forvet ve orta saha bölgelerine takviye yapan Fenerbahçe, savunma bölgesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Listenin başındaki isim ise Danimarkalı Kjaer.

MAAŞ KONUSU HENÜZ ÇÖZÜLEMEDİ
Kjaer'i kiralamak için İspanyol ekibi Sevilla ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, sportif direktör Monchi'yi ikna etti.

Sarı-lacivertliler, Sevilla'nın kadroda düşünmediği 30 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmayı katacak ancak Kjaer'le yapılan görüşmeler henüz tamamlanmadı.

La Liga'da 2.5 milyon euro kazanan Danimarkalı stoper Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon euro maaş istedi. Başkan Ali Koç ve Comolli, bu rakama sıcak bakmıyor.

Ekonomik olarak zor dönemler yaşayan sarı-lacivertlilerde, sportif direktör Comolli ile Kjaer yeniden bir araya gelecek.

Daha önce Fenerbahçe forması giyen ve İstanbul'a dönmek isteyen Kjaer, maaşında indirim yaparsa transfer tamamlanacak. En az 2 stoper almayı planlayan sarı-lacivertliler Kjaer'le anlaşamazsa alternatif isimlere yönelecek.

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