Beyaz Gazete Ana Sayfa

Yusuf Yazıcı, ayrılmak istediğini Trabzonspor'a bildirdi

Trabzonspor'un milli futbolcusu Yusuf Yazıcı, Başkan Ahmet Ağaoğlu'na Lille'e transfer olmak istediğini söyledi.

Spor / 14 Temmuz 2019 Pazar 12:33
Yusuf Yazıcı, ayrılmak istediğini Trabzonspor'a bildirdi

Trabzonspor'da transfer gündeminin 1 numaralı ismi olan Yusuf Yazıcı, Avrupa'ya gitmek için bordo-mavili kulüpten izin istedi.

"AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUM"
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ile bir kaç gündür yapılan görüşmelerde genç oyuncunun ikna edilemediği öğrenildi.

22 yaşındaki milli futbolcu, yönetimle yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı: "Benim hayallerim var ve en önemli hayalim de Trabzonlu, Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı olarak şehrimi ve takımımı Avrupa'da temsil etmek."

FRANSIZ BASINI: PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Fransız basını, Lille'in Trabzonspor'a son olarak 15 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 10 pay vereceği bir teklif yaptığını yazdı.

Haberin detaylarında ise Yusuf Yazıcı ve Lille'in anlaşmaya vardığı ifade edildi.


AvrupaEuroTrabzonsporMilli Futbolcu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar