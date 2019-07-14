Yusuf Yazıcı, ayrılmak istediğini Trabzonspor'a bildirdi

Trabzonspor'da transfer gündeminin 1 numaralı ismi olan Yusuf Yazıcı, Avrupa'ya gitmek için bordo-mavili kulüpten izin istedi.



"AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYORUM"

Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ile bir kaç gündür yapılan görüşmelerde genç oyuncunun ikna edilemediği öğrenildi.



22 yaşındaki milli futbolcu, yönetimle yaptığı görüşmede şu ifadeleri kullandı: "Benim hayallerim var ve en önemli hayalim de Trabzonlu, Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı olarak şehrimi ve takımımı Avrupa'da temsil etmek."



FRANSIZ BASINI: PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Fransız basını, Lille'in Trabzonspor'a son olarak 15 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 10 pay vereceği bir teklif yaptığını yazdı.



Haberin detaylarında ise Yusuf Yazıcı ve Lille'in anlaşmaya vardığı ifade edildi.





