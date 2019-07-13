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Taha Akgül tarih yazmaya devam ediyor

Milli güreşçi Taha Akgül, 47. Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda ABD'li rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Spor / 13 Temmuz 2019 Cumartesi 20:31
Taha Akgül tarih yazmaya devam ediyor

47. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda milli sporcu Taha Akgül, ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi 5-1 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, üçüncü gün maçlarıyla devam edildi.

Serbest stil 125 kiloda mücadele eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, altın madalya maçında Gwiazdowski ile karşı karşıya geldi.

Müsabakada rakibine 5-1 üstünlük kuran Taha Akgül, altın madalyanın sahibi oldu.

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