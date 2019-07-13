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Garry Rodrigues resmen Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.

Spor / 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:29
Garry Rodrigues resmen Fenerbahçe'de!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımında forma giyen Rodrigues'in satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralık ve bedelsiz olarak transfer edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Rodrigues'in Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gece gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Damien Comolli'nin hazır bulunduğu ifade edildi.

2017-2019 yıllarında Galatasaray'da 61 kez forma giyen ve 13 gol atan Yeşil Burun Adalı futbolcu, 2017-18 sezonunda şampiyonluk yaşadı.


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