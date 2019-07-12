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Muğdat Çelik Gazişehir Gaziantep yolunda

Gaziantep ekibi, geçen sezonu Galatasaray'da tamamlayan forvet oyuncusuyla prensipte anlaştı.

Spor / 12 Temmuz 2019 Cuma 11:24
Muğdat Çelik Gazişehir Gaziantep yolunda
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Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, forvet oyuncusu Muğdat Çelik ile prensipte anlaştı.

AA muhabirinin kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, forvet mevkisi için geçen sezonu Galatasaray'da tamamlayan Muğdat Çelik ile temasa geçti.

Yapılan görüşmelerde prensip anlaşmasına varılan 29 yaşındaki golcü oyuncu, 14 Temmuz'da Düzce'deki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayacak 2. dönem kamp programına davet edildi. Gaziantep ekibinin Muğdat ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Kariyerinde 85 Spor Toto Süper Lig maçına çıkan Muğdat, bu sürede 9 gol attı. Geçen sezon Galatasaray formasıyla 10'u lig olmak üzere toplam 18 resmi maça çıkan tecrübeli oyuncu, 2018-19 sezonunda 4 kez fileleri havalandırdı.

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