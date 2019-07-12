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Juventus, Merih'i takımda tutma kararı aldı

Sassuolo’ya bir yıllığına kiralanacak olan Merih Demiral’ın antrenman performansı Juventus’un kararını değiştirdi. Futbolcunun kadroda tutulmasına karar verildi.

Spor / 12 Temmuz 2019 Cuma 16:38
Juventus, Merih'i takımda tutma kararı aldı

Juventus 18 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili kararını değiştirdi. Sassuolo’dan transfer edilen futbolcuyu bonservisini aldıktan sonra yine bu ekibe bir yıllığına kiralık olarak göndermeyi düşünen Torino ekibinin bu kararından vazgeçtiği öğrenildi.

İdmanlarda performansla öne çıktı

Yeni takımıyla birlikte idmanlara çıkmaya başlayan genç savunma oyuncusu, antrenmanda çok iyi bir performans ortaya koydu. Tüm takım ve teknik ekibin dikkatini üzerine çeken Türk futbolcunun kulüpte tutulmasına karar verildiği, Sassuolo’ya kiralık gönderilmeyeceği belirlendi.

Kalacak beş savunmacı belirlendi

Teknik direktör Sarri’nin performansını çok beğendiği oyuncuyu kadroda bulundurmaya karar verdiği tespit edildi. Buna göre yeni sezondaki geniş kadrosunda 5 futbolcuyu kadroda tutma kararı alındı. Siyah-beyazlıların Chiellini, Bonucci, Rugani ve Demiral olmak üzere dört futbolcusunu kadroda tutacağı, De Ligt transferinin resmileşmesiyle bu kadronun beşleneceği belirtildi.

Kiralık kararı devre arasına bırakıldı

Merih Demiral’ın yeni ekibinde sezonun ilk yarısında göstereceği performans kritik olacak. Yapılan planlamaya göre, 21 yaşındaki stoperin bu süre içersindeki oyunu izlenecek ve ilk yarının sonunda kendisiyle ilgili bir karara varılacak. Beklenen verimin sağlanmaması durumunda devre arasında kiralık olarak gönderilebileceği öğrenildi.

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