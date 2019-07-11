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Mahkemeden Galatasaray kararı

Galatasaray'da yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararına yapılan itiraza ilişkin davada karar verildi. Mahkeme idari ibrasızlıkla ilgili tedbirin devamına karar verdi. Galatasaray'da seçim yapılmayacak.

Spor / 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:11
Mahkemeden Galatasaray kararı

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, mart ayındaki mali kongrede alınan 'idari ibrasızlık' kararına karşı verilen tedbir kararının devamına karar verdi.

Bugün görülen duruşmada mahkeme heyeti, tedbir kararının kaldırılması yönünde karar alsaydı sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu 1 ay içinde seçime gidecekti.

Galatasaray taraftarları, devam kararı sonrası adliyenin önünden ayrıldı.



NELER YAŞANMIŞTI?

Seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray'da mahkemeye giden yönetim kurulu üyeleri Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için idari tedbir kararı aldırmıştı. Bu kararla, seçim zorunluluğunu ortadan kaldırılmıştı.

Yusuf GünayAbdurrahim AlbayrakGalatasarayMahkeme Heyeti


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