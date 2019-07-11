Göztepe forveti sağlama aldı

Eren Derdiyok’u transfer ederek forvete önemli bir takviye yapan Göztepe, işini bu kez şansa bırakmadı. Geçen sezonun devre arasında taraftarların çok istediği forvet transferi gelmeyince gol yollarında beklenenin altında kalan sarı-kırmızılılar, Eren’i transfer ederek bu kez elini çabuk tuttu. Eren’in takıma katılmasıyla birlikte ileri uçtaki oyuncu sayısını 3’e çıkaran İzmir temsilcisinde bu bölge için forma kapmak için oyuncular birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girecek. Eren Derdiyok’un yanı sıra geçen sezon kadroda bulunan Cameron Jerome ve Deniz Kadah da forma yarışında Teknik Direktör Tamer Tuna’nın gözüne girmek için mücadele edecek. Öte yandan Eren’in transferinin ilk etap kampına yetişmesi Teknik Direktör Tuna’yı oldukça memnun etti. Geçen sezonun devre arasında Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımda forma giymeyen tecrübeli oyuncunun hazır bir şekilde kampa katıldığı bildirildi.



Gençler şans bekliyor



Hali hazırda ileri uçta Deniz Kadah, Jerome ve Eren Derdiyok’u kadrosunda bulunduran Göztepe’de genç oyuncular da A Takım kadrosunda yer almak için mücadele veriyor. Geçen sezonun ikinci yarısında BB Erurumspor’a kiralanan Samed Ali Kaya ile altyapıda forma giyen Nijeryalı Muritala ile Ege de kampta gösterecekleri performansın ardından Tuna’nın kararını bekleyecek. Geçtiğimiz sezon forvet bölgesinde beklediği skor yükünü alamayan sarı-kırmızılılar bu sezon da aynı sıkıntıyı yaşamamak için alternatifli bir kadro kurmanın planlarını yapıyor.



Ghilas gitti, sosyal medya yıkıldı



İki sezon önce Göztepe’ye transfer olan ve bir türlü bekleneni veremedikten sonra ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Ghilas ile yollar resmen ayrıldı. Oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesinin ardından Ghilas’ın İzmir macerası da son bulmuş oldu. Bu ayrılığın ardından Göztepeli futbolseverler özellikle sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Taraftarların büyük bir çoğunluğu Ghilas ile yolların ayrılmasının doğru bir karar olduğu görüşünde birleşti. İki sezonda 30 karşılaşmada Göztepe formasını terleten Cezayirli golcü, rakip ağlara 7 gol bırakmıştı.