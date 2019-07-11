Dorukhan Toköz transferi bitti!

Udinese'nin Beşiktaş ile Dorukhan Toköz transferi için anlaşmaya vardığı iddia edildi.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; Udinese'nin Beşiktaş'ı 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek anlaşmaya vardığı belirtildi. Becao transferini açıklayan Udinese'nin, kısa süre içerisinde Dorukhan Toköz'ü de resmen duyuracağı bilgisi verildi.



Udineseli yetkililerin, uzun süredir İstanbul'da Beşiktaş ile sıkı pazarlık halinde olduğu ve nihayetinde bu işi olumlu sonuçlandırdıkları vurgulandı.



150 bin euroya Beşiktaş'a transfer olan başarılı orta saha geçen sezon 25 maçta 3 gol, 3 asist kaydetmişti.







MENAJERİ UDINESE'Yİ DOĞRULAMIŞTI



Dorukhan'ın menajeri Necdet Ergezen, geçtiğimiz günlerde Udinese'nin teklifini doğrulamış ve 'Dorukhan şu ana dek sadece İtalyan kulüplerinin radarında. Udinese'nin 7 milyon euro'luk bir teklifi var ve buna 1 milyon euro da performans bonusu ekliyorlar. Beşiktaş, bu teklifi yeterli bulmadı. Biz de bulmadık. Dorukhan'ın ederini bulması halinde bir kulübe satılabileceğini düşünüyorum.' sözlerini kullanmıştı.