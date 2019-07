Galatasaray'dan orta sahaya 2 takviye birden!.

Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor..



Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılarda flaş bir ayrılık gerçekleşti..



Takımın orta sahadaki omurgası Fernando, Sevilla ile anlaşmaya vardı..



Galatasaray, bu ayrılıktan sonra rotasını orta saha transferine çevirdi..



Aslan, orta saha mevkisindeki boşluğu 2 futbolcu ile doldurmayı planlıyor.



İşte transferin detayları....



İLK HEDEF BERNARD MENSAH



Galatasaray'ın ön libero takviyesi için adayları arasında Kayserispor'da forma giyen Bernard Mensah'ın yer aldığı öğrenildi..



Ozornwafor'u Kayserispor'a kiralayan Galatasaray'ın Mensah için de transfer şartları adına temaslarda bulunması bekleniyor..



Kariyerine Portekiz'de Guimaraes altyapısında başlayan Bernard Mensah, 2015 yılında Atletico Madrid'e transfer oldu..



Ganalı futbolcu ardından Getafe, Kasımpaşa ve Kayserispor'a kiralandı..



Kayserispor ardından Bernard Mensah'ın bonservisini Atletico Madrid'den almayı başardı..



OKAY YOKUŞLU BOMBASI



Galatasaray, Fernando'nun ayrılığından sonra yerine onu aratmayacak bir isim transfer etmeyi planlıyor.



Bu doğrultuda teknik direktör Fatih Terim, ön libero mevkisine Okay Yokuşlu ismini ilk sıraya koydu..



Sarı-kırmızılı kurmaylar bu transferde kiralama formülünü devreye sokacak..



Okay Yokuşlu, Trabzonspor'da gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti..



Performansıyla adından söz ettiren 25 yaşındaki futbolcu 2018 yılında Celta Vigo takımına transfer oldu..