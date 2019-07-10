Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray'da ayrılık!

Galatasaray'ın yıldız oyuncu Fernando'nun transferi için Sevilla ile anlaştığı iddia edildi. İspanyol ekibin, Brezilyalı futbolcunun transferi için 4-5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Spor / 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:33
Galatasaray'da ayrılık!

Galatasaray'ın, Fernando Reges için Sevilla ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

beIN Sports'ta yer alan haberde; Galatasaray, Fernando'nun transferi konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Galatasaray, bu transferden bir bonservis bedeli kazanacak. Galatasaray ile 1 yıllık kontratı kalan Fernando'nun, önümüzdeki sezon Sevilla forması giyeceği bilgisi verildi.

Transferde takas formülünün olmadığı belirtildi. İspanyol basını, bu transferin 5 milyon euro bonservis ücretiyle noktalandığını duyurdu. beIN Sports ise canlı yayında bonservis ücretinin 4 milyon euro'dan fazla olduğunu açıkladı.



32 yaşındaki Fernando, Galatasaray'a 6 milyon euro bonservis ücretiyle transfer oldu. Parçalı formayı 2 sezonda 58 kez terleten Brezilyalı ön libero, 4 gol atıp 4 asist yaptı.

ARACILIĞI JORGE MENDES YAPTI

Endülüs merkezli Estadio Deportivo gazetesinde, Monchi'nin, salı günü Fernando Reges transferi için Jorge Mendes ile bir öğle yemeği yediği ve oyuncunun şartlarını öğrendiği kaydedildi. Fernando'nun bir temsilcisi olmamasına rağmen Jorge Mendes'in bu transfer için aracılık yaptığı da vurgulandı.

EuroSevillaGalatasarayDeportivo


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar