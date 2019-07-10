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Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması....

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in adı bir süredir Fenerbahçe ile birlikte anılıyordu. Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu..

Spor / 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:19
Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması....

Fenerbahçe Kulübü, son günlerde çıkan Mesut Özil haberleri üzerine resmi Internet sitesinden bir açıklama yayımladı.

İşte Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan o açıklama:

'Son haftalarda ve özellikle son birkaç günde artarak gündem olan Mesut Özil iddiaları hakkında, durumu açıklığa kavuşturmak adına bir bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur.

Mesut Özil, kariyeri ve duruşuyla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan önemli bir değerdir.

Ancak Fenerbahçe'mizin Mesut Özil için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir.

Başkanımız Ali Koç da 20 Haziran'da düzenlenen WinWin programında konuya dair bu bağlamda açıklamalarda bulunmuş, kısa vadede bunun gerçekleşemeyeceğini vurgulamıştır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.'


Mesut ÖzilAli KoçFenerbahçe


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