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Fenerbahçe 4 isimle yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesinde Erick Green, Barış Hersek, Yordan Minchev ve Ahmet Can Duran ile yollarını ayrıldığı açıkladı. Taraftarlar özellikle Barış Hersek'in gönderilmesi sonrasında oyuncuya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Barış Hersek kısa sürede Twitter'da tt oldu.

Spor / 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:21
Fenerbahçe 4 isimle yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, 2019-2020 sezon yapılanmasına devam ediyor. Sarı lacivertli ekip bu kapsamda tam 4 oyuncuyla yollarını ayırdı.



İşte Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklama;

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonu kadro yapılanması çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çalışmalar kapsamında; ekibimizin yeni sezon kadrosunda, bu sezon sonunda sözleşmeleri sona eren Erick Green ve Barış Hersek'in yanı sıra, sözleşmelerindeki önümüzdeki sezona ilişkin uzatma opsiyonları kullanılmayan Yordan Minchev ve Ahmet Can Duran yer almayacaktır.

Fenerbahçe formasına dört sezon boyunca hizmet eden ve bu süreçte elde edilen birçok önemli başarıda katkısı bulunan Barış Hersek'e,

Ekibimize geçtiğimiz sezon dahil olan ve kısa oyuncu rotasyonunda en değerli parçalarımızdan biri haline gelen Erick Green'e,

Altyapımızdan yetişen Ahmet Can Duran'a ve ekibimize genç yaşta dahil olan Yordan Minchev'e,

Fenerbahçe Beko forması altında vermiş oldukları emekler için teşekkür eder; tüm sporcularımızın kariyerlerinde açılacak yeni sayfaların kendileri için hayırlı olmasını dileriz.

Basketbol TakımıFenerbahçeBarış HersekAhmet Can


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