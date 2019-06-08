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Türkiye, Fransa'yı 2-0'la geçti!

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu üçüncü maçında Türkiye, Fransa’yı 2-0'la geçti.Türkiye, tarihinde ilk kez Fransa'yı yendi.

Spor / 08 Haziran 2019 Cumartesi 22:49
Türkiye, Fransa'yı 2-0'la geçti!
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EURO 2020 Elemeleri H Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız ile Fransa karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Milli Takımımız, 2-0'lık skorla kazandı.

Maçın ilk bölümünü üstün oynayan Millilerimiz, 30. dakikada Merih Demiral'ın asisti ve Kaan Ayhan'ın golüyle öne geçti. 40. dakikada bu kez Dorukhan Toköz asisti yaptı, Cengiz Ünder fileleri havalandırdı ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattık.

İkinci yarıda skoru koruyan ve Fransa'ya pozisyon şansı vermeyen Millilerimiz, tarihi bir zafere imza attı.




ZİRVE TÜRKİYE'NİN
Milli Takımımız, bu galibiyetle birlikte puanını 9'a yükseltti ve grubun zirvesine yükseldi. İlk mağlubiyetini alan Fransa ise 6 puan ile 2. sıraya indi.

Millilerimiz, 11 Haziran saat 21.45'te İzlanda'nın konuğu olacak. Fransa ise aynı gün Andorra deplasmanına gidecek.

FransaBurak YılmazTürkiyeCengiz ÜnderAvrupa Futbol Şampiyonası


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