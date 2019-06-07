Beyaz Gazete Ana Sayfa

Real Madrid, dev transferi açıkladı!

İspanya temsilcisi Real Madrid, Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Spor / 07 Haziran 2019 Cuma 23:36
Real Madrid, dev transferi açıkladı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Chelsea'nin Belçikalı yıldız oyuncusu Eden Hazard'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hazard'ın bonservisi konusunda Chelsea ile anlaşmaya varıldığı ve 28 yaşındaki Belçikalı oyuncu ile 5 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Real Madrid, Hazard için Chelsea'ye 100 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Hazard, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 13 Haziran Perşembe günü Santiago Bernabeu Stadı'nda düzenlenecek törenle resmi imzasını atacak.

Belçika Milli Takımı'nda 100 maçta 30 kez ağları sarsan Eden Hazard, iki şampiyonluk yaşadığı Chelsea formasıyla 352 karşılaşmada 110 gollük performans sergiledi.

Eden HazardSantiagoChelseaİspanyaReal Madrid


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar